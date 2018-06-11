Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin'de her gün masum çocuklar, kadınlar, erkekler tekerlekli sandalyedeki engelliler, yaralılara yardım eden hemşireler katlediliyor. Zalim İsrail yönetimi, siyonist İsrail yönetimi Filistinlilere adeta nefes aldırmıyor."

MÜSLÜMANLARA BASKILAR HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de insanlar evlerinde, sokaklarında, çocuklar okullarında başlarına ne zaman bomba yağdırılacağını bilememenin korkusu içinde yaşıyor. Terör örgütleri Suriye'de hala cirit atıyor. Ortadoğu'dan Kuzey Afrika'ya, Güney Asya'dan Avrupa'ya kadar her yerde Müslümanlara yönelik baskılar her geçen gün artıyor."

AVUSTURYA BAŞBAKANINA SERT TEPKİ: KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buradan Avrupa'ya, doğrusu Avusturya'ya, Avusturya'nın Başbakanına sesleniyorum. Bak daha çok gençsin. Daha senin çok şöyle tecrübe edinmen lazım. Bak şunu unutma, senin bu çıraklığın, bu tavırların senin başına çok işler getirebilir. Zira bilesin ki Avusturya'da bir caminin kapatılması, oradaki Müslümanların, din adamlarının Avusturya'dan atılması, yurt dışı edilmesi yeniden bir haçlı-hilal mücadelesini başlatır ki bunun sorumlusu da sen olursun. Kendine çeki düzen ver olay çok farklı yere gider' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arakan'daki Müslümanları yerlerinden, yurtlarından etmekle, Avrupa'nın göbeğinde Müslümanların camilerini kapatmanın zihniyet bakımından hiçbir farkı yoktur."

Ayrıntılar geliyor...