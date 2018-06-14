Damla Peker ANKARA
Osmanlı-Selçuklu mimarisinin sentezi olarak projelendirilen bina inşaatının bitmesi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nde 5 milyon cilt kitap vatandaşların hizmetine sunulacak. 2018 yılının sonbaharında açılması planlanan Beştepe Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi, 24 saat hizmet verecek ve kütüphane başta gençler olmak üzere araştırmacılara büyük bir kaynak sunacak. Kütüphanede aşevi, toplantı, konferans ve sergi alanları da yer alacak.
Millet kıraathanesinin ilk örneği Beştepe’de
14.06.2018 - 04:27 | Son Güncelleme: 14.06.2018 - 04:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın millet kıraathaneleri projelerinin bir numaralı örneği olarak nitelendirdiği Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi için geri sayım sürüyor.
Damla Peker ANKARA
Etiketler : külliye,cumhurbaşkanlığı külliyesi,
564619 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/564619.aspx
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