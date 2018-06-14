Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Osmanlı-Selçuklu mimarisinin sentezi olarak projelendirilen bina inşaatının bitmesi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nde 5 milyon cilt kitap vatandaşların hizmetine sunulacak. 2018 yılının sonbaharında açılması planlanan Beştepe Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi, 24 saat hizmet verecek ve kütüphane başta gençler olmak üzere araştırmacılara büyük bir kaynak sunacak. Kütüphanede aşevi, toplantı, konferans ve sergi alanları da yer alacak.