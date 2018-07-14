Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnce’nin seçim gecesi aşırı derecede alkol alıp kör tükü sarhoş olduğunu ve bu sebeple yanındakiler tarafından eve kapatılarak televizyona çıkartılmadığını öne sürdü. Gültekin “Bunu duyduğumda, AK Parti seçmeni bizi büyük bir felaketten kurtarmış dedim” diye konuştu. Bu açıklamasının ardından Gültekin birkaç saat içerisinde kendini tekzip ederek özür diledi. Parti içi çekişmelerin içinde kaldığını söyleyen Gültekin, Muharrem İnce ile de konuştuğunu “Böyle bir yanlışın içinde olmaktan utanç duyduğunu” söylediği aktardı. Gültekin’in bu itirafı benzer açıklamaları yapan yazarımız Fuat Uğur’u doğruladı.­