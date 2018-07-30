Ümraniye Siteyolu caddesi, üzerinde yapımı devam eden inşaatta istinat duvarı çöktü . Oluşan çukura park halindeki araçlar düştü. Araçların bazıları kayan toprağın altında kalırken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Cadde trafiğe kapatılırken kurtarma çalışmaları devam ediyor. 