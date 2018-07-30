Ümraniye Siteyolu caddesi, üzerinde yapımı devam eden inşaatta istinat duvarı çöktü . Oluşan çukura park halindeki araçlar düştü. Araçların bazıları kayan toprağın altında kalırken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Cadde trafiğe kapatılırken kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Son dakika: Ümraniye'de istinat duvarı çöktü, araçlar çukura düştü
30.07.2018 - 10:25 | Son Güncelleme: 30.07.2018 - 10:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ümraniye Siteyolu Caddesi üzerinde yapımı devam eden inşaatın istinat duvarı çöktü. Oluşan çukura park halindeki 3 araç düşerken kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler : ümraniye,istinat duvarı,
573949 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/573949.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER