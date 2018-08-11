Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Duygu Göktürk /Türkiye gazetesi

Başkan Erdoğan Ride'de hemşerileriyle buluştu. ABD'nin skandal kararını değerlendiren Başkan Erdoğan, zamanında Amerika'nın Türkiye'ye İHA vermediğini, ancak Türkiye'nin yerli ve milli imkanları kullanarak kendi İHA'sını ürettiğini söyledi. Bu açıklamaları yaparken bir vatandaşın baygınlık geçirdiğini gören Başkan Erdoğan, mikrofondan doktorlara seslenerek sedye istedi. Başkan Erdoğan, baygınlık geçiren vatandaşa ilk yardım müdahalesinin yapılmasının ardından konuşmasına devam etti.

Başkan Erdoğan mikrofondan seslendi, doktor istedi