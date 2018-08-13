Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 29'uncu devriye görevini icra etti. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, bugün 29'uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yürütüldü.
TSK'dan Münbiç hattında 29’uncu devriye
13.08.2018 - 18:46 | Son Güncelleme: 13.08.2018 - 19:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 29'uncu koordineli/bağımsız devriye görevi yapıldı.
Etiketler : Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri,
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