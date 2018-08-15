Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi'nde Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik'i şehit eden teröristlerin lideri "Zeynel" kodlu telsizi kullanan "Cudi-Zaza" kod adlı örgütün sözde Karadeniz Eyalet Sorumlusu Mehmet Yakışır ile "Rodi" kod adlı Levent Dayan'ın öldürüldüğü operasyonda kaçmayı başaran ve 'uyuyan hücre' durumuna geçen 4 terörist gün yüzüne çıktı. Telsizle görüştükleri tespit edilen teröristlerin yerleri belirlenince Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında operasyon başlatıldı.

69 GÜN SONRA ORTAYA ÇIKTILAR

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ağır darbe alan PKK terör örgütüne yönelik operasyonlar aralıksız olarak sürüyor. Bölgeye Tunceli'den terörist gönderileceği istihbaratı üzerine örgüt üyelerinin geçiş güzergâhlarında çalışma başlatan güvenlik güçleri, önceki gün uzun süredir 'uyuyan hücre' olan PKK terör örgütü üyelerinin telsizle iletişim kurduğu belirlendi. 69 gün sonra ortaya çıkan teröristlerin telsiz sinyallerinin Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalından geldiği tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye operasyon timleri kaydırıldı. Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç'ın yönettiği operasyonlarda insansız hava araçları kullanılıyor.

"Türk Tarık" kod adlı Barış Öner ile "Aras Faraşin" kod adlı Aras Aslan ile "Kawa" ve "Sorej" kod adlı İranlı iki terörist olmak üzere toplam 4 PKK'lı Karadeniz Eyalet Sorumlusu "Cudi-Zaza" kod adlı Mehmet Yakışır ile "Rodi" kod adlı Levent Dayan'ın öldürüldüğü operasyondan kaçmıştı. Birinin yaralı olduğu belirtilmişti.