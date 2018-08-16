Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karar, çalışanlar arasında tepkiye yol açtı. Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Arşivciler Derneği Başkanı Yüksel Baycar, "Bütün bu insanlar arşivdeki görevlerini hiç aksatmadan bütün gayretleriyle Türk kültürüne ve vatanlarına hizmet etmeye çalışmaktadır. En önemli özelliği Osmanlıca belge okuma becerisine sahip olan uzman arşiv personeli, ilgili ilgisiz kurumlara atanarak bankamatik memur konumuna düşürülmüştür. Osmanlı arşivinde tasnif edilmeyi bekleyen hâlâ milyonlarca evrak var. Bu üzücü durumun düzeltilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

BÖYLE KURULDU

1986 yılında Turgut Özal'ın girişimiyle tasnif edilmeye başlanan Osmanlı arşivleri için üniversitelerin tarih, edebiyat, ilahiyat ve benzeri bölümlerinden mezun olan Osmanlıca bilenler sınavla seçilerek sözleşmeli personel oldu. 1987'den bu yana depolardaki evraklar tasnif edildi, okundu, özetlendi, kataloglandı ve restore edildi. Bugüne 45 milyon evrakın tasnifi tamamlandı.