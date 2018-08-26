Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'ta Malazgirt Zaferi programında konuştu. Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, "Ahlat'a Cumhurbaşkanlığı Köşkü yakışır" dediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta 10 dönüm alanda, 1071 metrekare oturma alanına sahip bir otağ merkezi yapacaklarını söyledi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

- Bayram dönüşü için yollara çıkan sürücü kardeşlerimize dikkatli olmalarını rica ediyorum.

- Şu anda Malazgirt ovasını görüyorum. Onbinler burada. Az önce resmi rakamı aldım, 75 bin kişi.

- Ahlat'a bir Cumhurbaşkanlığı köşkü yakışır. Çünkü Sultan Alparslan oraya otağıyı kurdu. Selçuklu mimarisiyle çok kısa zamanda orayı bitireceğiz inşallah. Malazgirt meydan savaşının yaşandığı bölgeyi milli park olarak ilan ettik ve düzenlemesine başladık. Tarihimizi, köklerimizi ve ecdadımızı yaşatacak çalışmalara önemle öncelik veriyoruz.

- Gittiğimiz her yere gönüllerden girdiğimiz için aradan kaç asır geçerse geçsin varlığımız devam ediyor. Malazgirt demek, Mekke, Kudüs, Bursa, Edirne, İstanbul, Rumeli, tüm Balkanlar demektir. Malazgirt ruhunu unutursak ne öncemiz kalır, ne sonramız. Biz, Malazgirt'te nasıl bir millet olduğumuzu cümle aleme ilan ettik. Dört bir yandan uğradığımız tüm saldırıların üstesinden aynı silahla galip geldik. Burası bizim istiklal ve istikbal ateşimizin kıyamete kadar yanacağının göstergesidir.

- Türk milletinin geleceği için topyekün ayağa kalkabilmesi için bu tarihi hadiseyi asla unutmayın unutturmayın. Türkiye her dönemde olduğu gibi bugün de sadece kendi, sınırlarından ibaret bir ülke değildir. Türkiye gerisindeki koskoca bir tarihin ve insanlığın sorumluluğunu taşıyor. İdeallerimizi siyaset yoluyla hayata geçirmeye başladığımız günlerden beri bu sorumlulukla hareket ediyoruz.

ANADOLU BİR BENTTİR, BU BENT YIKILIRSA...

- Anadolu, insanlığın geleceğinin kilit taşıdır. Büyük liderler Anadolu'ya sahip çıkmak istemiştir. İşte Çanakkale’de Gazi Mustafa Kemal o gençliği ile beraber yedi düvele karşı savaştılar ve Çanakkale geçilmez dedikleri. Nice şehitler verildi. Ülkemizin bir süredir yaşadığı sıkıntıların sebeplerini konjonktürel gelişmelerde arayanlar çok yanılırlar. Perde gerisinde yazılan senaryoların işte böyle bir arka planı vardır. Unutmayın, Anadolu bir benttir bu bent yıkılırsa ne Orta Doğu ne Orta Asya ne Balkanlar kalır. Üzerinden ulu çınar gölgesi kalkan bu tüm bu coğrafyalar tehlikeye maruz kalır.

- Suriye'de huzurun ve güvenin gerçek manada tesis edildiği yegane yerlerin Türkiye'nin kontrolündeki bölgeler olması boşuna değildir. Aynı huzur ortamını Suriye'nin diğer bölgelerinde de tesis edeceğiz. İnşallah aynı güven ortamını Irak'ta terör örgütünün faaliyet gösterdiği yerlerde de inşa edeceğiz. Bizim güvenliğimiz kendi sınırlarımızda değil nerede tehdit altında bir kardeşimiz varsa onun bulunduğu yerde başlar. Bunun için siyasette diplomaside güçlü olmak zorundayız. Ekonomide, ticarette, teknolojide güçlü olmak zorundayız. Tüm kurumlarımızla güçlü olmak zorundayız. Aksi takdirde bize bu dünyada bir tek gün yaşama hakkı tanımazlar.

SANIYORLAR Kİ MESELE TAYYİP ERDOĞAN MESELESİDİR...

- En ufak bir zaaf belirtisi gösterdiğimizde üzerimize leş kargaları gibi geleceklerini görürsünüz. İçerimizdeki bazı gafiller sanıyorlar ki mesele Tayyip Erdoğan meselesidir. Hayır mesele Türkiye meselesidir. Mesele İslam meselesidir. Haram görmüş kursak ve çürümüş bir gönül akıbeti ölüm olan çaresiz bir hastalığa tutulmuş demektir. Bir kez daha Malazgirt zaferimizin 947. Yılını tebrik ediyorum. Bu gazada yer alan tüm kahramanları şükranla yad ediyorum.