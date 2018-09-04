Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BATUHAN YAŞAR

BİŞKEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı ülkelerin uluslararası meselelerin çözümünde diplomasi, diyalog ve çok taraflılık yerine, tehdit, baskı ve şantajı öne çıkarmaya çalıştığını bildirdi. Kırgızistan ziyaretinin üçüncü gününde “Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi”ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bugün bizleri bir araya getiren sadece dilimiz, tarihimiz ve kültürümüz değil, güvenli ve müreffeh bir geleceği hep birlikte inşa etme arzu ve irademizdir. Refahımızı ilerletmek, kalkınma hamlelerimizi başarıya ulaştırmak ve yüzleştiğimiz sıkıntılarla etkin bir şekilde mücadele etmek için güç birliği yapmamız şarttır” dedi.



TEHDİT, ŞANTAJ...

Son dönemde uluslararası teamül, prensip ve kuralların hoyratça ihlal edildiğini belirten Başkan Erdoğan “Bazı ülkeler, uluslararası meselelerin çözümünde diplomasi, diyalog ve çok taraflılık yerine; tehdit, baskı ve şantajı öne çıkarmaya çalışıyorlar. Ticaret kısıtlamaları, gümrük vergileri ve yaptırımlar gibi araçlar üzerinden, uzun yılların eseri olan anlaşmalar bir anda anlamsız hâle gelebiliyor” diye konuştu.

Erdoğan, ticaret hacmini yükseltmek ve potansiyeli daha iyi değerlendirebilmek için yeni açılımlara ihtiyaçlarının bulunduğunu belirterek, şunları aktardı: “Uluslararası ticaretin dolara olan bağımlılığı, artık karşımıza bir engel olarak çıkmaya başladı. Biz bu konuda kendi para birimlerimizle ticaret yapılması seçeneği üzerinde yoğunlaşmayı öneriyoruz. Çağımız bize ulaştırma ve iletişim ağlarının geliştirilmesi için de önemli imkanlar sunuyor. Bu bakımdan Kafkasya ve Orta Asya’yı aşarak Çin’e kadar ulaşan Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor girişimine önem veriyoruz.



İŞ BİRLİĞİ ARTACAK

‘Modern İpek Yolu-Orta Koridor’ olarak bilinen bu projenin en önemli ayağı Azerbaycan’la birlikte yürüttüğümüz Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Projesi’dir. Böylece Batı Avrupa’dan çıkan bir tren, kesintisiz olarak Hazar Kıyılarına, oradan da Aktau Limanı üzerinden Şanghay’a ve Seul’a ulaşabilecektir. Bu önemli ulaşım hattı, halklarımızın refah seviyesinin artmasına ve ilişkilerimizin gelişmesine katkı sağlayacaktır.”

Enerji alanında da iş birliğinin artırılmasına önem verdiklerine işaret eden Erdoğan, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı projelerinin, bu iş birliğinin en önemli meyveleri olduğunu bildirdi.

Erdoğan, güney gaz koridorunun belkemiği olan TANAP’ı da haziran ayında faaliyete geçirdiklerini anımsatarak, “Hazar Denizi’nin Statüsüne İlişkin Sözleşmenin imzalanmasından duyduğumuz memnuniyeti de burada özellikle belirtmek istiyorum.” dedi.

Türkiye olarak FETÖ, DEAŞ ve PKK gibi farklı terör örgütleriyle yoğun bir mücadelenin içinde bulunduklarına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Takiyye, yalan ve gizlilik, bu örgütün en önemli özelliğidir. Son 5 yıldır yaşadıklarımız bize olduğu kadar tüm dostlarımıza da FETÖ ile mücadelede geç kalınmaması gerektiğini çok açık ve net bir şekilde göstermiştir. Bu konuda özellikle Özbekistan’ın atmış olduğu adımları bizler de takdirle anıyoruz.”



OYUNLAR 2020’DE TÜRKİYE’DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’ya dönüşünde de Twitter’dan, Kırgızistan’ın dünya kültür mirasına kazandırdığı Göçebe Oyunları’nın, 2020 yılında Türkiye’de düzenleneceğini açıkladı.