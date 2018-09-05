Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçeleri kırsalında Jandarma Komando, Güvenlik Korucuları ve Polis Özel Harekat timlerinin katılımıyla terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 218 bin 500 kök kenevir bitkisi ve 675 kilo 90 gram esrar maddesi ele geçirildi.

13 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, 1 adet el yapımı patlayıcı imha edildi.





VALİLİK AÇIKLAMASI



Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Diyarbakır İli Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 02 Eylül 2018 Pazar günü saat 21.00’dan itibaren Jandarma Komando Timleri, Güvenlik Korucuları ve PÖH Timleriyle icrasına başlanılan Bayrak-89 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam-2 Müşterek Operasyonu, 05 Eylül 2018 Çarşamba günü saat 03.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır.





Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında; 1 adet uzaktan kumandalı mayın/EYP düzeneği, 96 adet pil, 1 adet 6’lı pil bloğu, 1 adet 8’li pil bloğu, 1 adet silah temizleme yağı, 1 adet küçük tüp, 1 adet sünger yatak, 1 adet battaniye ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir” denildi.





218 BİN 500 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ



Açıklamada ayrıca Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde, 218.500 kök kenevir bitkisi ile 289 kilo 10 gram kubar, 386 kilo 80 gram toz olmak üzere toplam 675 kilo 90 gram esrar maddesinin ele geçirildiği, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince esrar maddelerinin muhafaza altına alındığı, kenevir bitkilerinin numune alınmasını müteakip, yerinde imha edildiği belirtilirken, yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde; geçici olarak teşkil edilen 6 adet yol kontrol ve arama noktalarında (YKN) görevli personel tarafından, 872 şahıs ve 237 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamalarının yapıldığı, operasyon bölgesi içerisindeki 73 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirildiği, 13 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemin başlatıldığı ifade edildi.







