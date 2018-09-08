Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin İdlib ilindeki hava saldırılarına ilişkin, "Bu uluslararası bir çaba gerektiren durumdur. İnsani dış politikamızın gereği olarak burada yeniden göçlerin olmaması, insanların evlerini terk etmemesi için, yüzler, binlerce insanın ölmemesi için bu hassasiyeti ve çabamızı sürdüreceğiz." dedi.

Çavuşoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bizi seven sevmeyen herkesin ortak söylemi, 'Bunu engellerse durdurursa, Türkiye engeller'. Bu komşu olduğumuz için değil. Rusya ve İran ile ilişkilerimiz olduğu için değil. Türkiye’nin Suriye politikasının insani bir dış politika ve gizli bir ajandası, gündemi olmayan, Suriye’nin geleceğini düşünen, toprak bütünlüğünü destekleyen, aynı zamanda Suriye’nin teröristlerden temizlenmesi için çaba sarf eden, bu uğurda şehit veren ülke olduğumuz için. Seven sevmeyen, taraflı tarafsız herkes Türkiye'ye güveniyor, bakıyor."