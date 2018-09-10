Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto üyelerini belirlemek için yürüttüğü 'ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında, 3'ü aktif görevde 13 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ'nün Mahrem İmamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 13 binbaşı hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 3'ü aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır" denildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapıldığı belirtildi.