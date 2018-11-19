Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada’da ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Akar, şunları söyledi: PKK’dan hiçbir farkı olmayan terörist YPG’nin buradaki mevcudiyetinin ve özellikle de ABD’li askerlerle beraber oturup kalkmalarının, bunun bizi son derece rahatsız ettiğini ve bu ilişkilerin bir an önce kesilmesi hususunu kendilerine tekraren dile getirdik. Bu tahrikkâr ve kabul edilemez görüntülerin tekrarlanmaması konusundaki uyarılarımızı yapmak suretiyle onlardan beklentilerimizi ortaya koyduk.

Terörist YPG’ye kamyonlarla, tırlarla ve uçaklarla silah ve mühimmatın verilmesinin de ittifak, müttefiklik anlayışına uygun olmadığına, olmayacağına, bunun bizler tarafından kabul edilmesinin de mümkün görülmediğine dikkatlerini çektik. Bir an önce terörist PKK’dan hiçbir farkı olmayan YPG ile olan ilişkilerini kesmelerini beklediğimizi söyledik.