Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hattat Hamid Aytaç’ın sayılı talebelerinden olan ve Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Hüseyin Kutlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tertiplen “Hüseyin Kutlu’ya Saygı Gecesi”nde konuşulacak. Sanatçının hayatının ve gayretlerinin ele alınacağı panele, Prof. Mahmut Kaya, Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza Özcan ve İsmail Kara konuşmacı olarak katılacak. Program 24 Ocak Salı günü saat 19.00’da İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. KÜLTÜR SANAT SERVİSİ