Kaftanından kılıcına! Fatih Sultan Mehmed'in şahsi eşyaları Topkapı'da sergileniyor

Diziler hiç bunları anlatamadı! Fatih Sultan Mehmed'in kitaplar ve alimlerle mesaisi

Diziler hiç bunları anlatamadı! Fatih Sultan Mehmed'in kitaplar ve alimlerle mesaisi

İstanbul'u fethederek "Ebu'l-feth" yani "Fethin babası" ünvanını alan, Osmanlı Devleti'ni imparatorluğa taşıyan, çağ açıp çağ kapayan ve şehre çok sayıda eser kazandıran Fatih Sultan Mehmed'in vefatının üzerinden 543 yıl geçti. Sultanın şahsi eşyaları Topkapı Sarayı'nda sergileniyor.

Dünyanın en büyük saray müzelerinden biri olan ve mimarisiyle dikkatleri üzerine çeken Topkapı Sarayı, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'a kazandırdığı en önemli yapı olarak gösteriliyor.

Saray, Sultan Abdülmecit'in Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırmasına kadar devletin idari merkezi konumundayken 1924'ten itibaren ise müze olarak kullanılıyor.

Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasında bulunan ve İstanbul'un sembolik yapılarından biri olan Topkapı Sarayı'nda, Osmanlı dönemine ait koleksiyonlar, mimari yapılar ile yaklaşık 300 bin arşiv belge bulunuyor.

Askeri dehası ve devlet adamlığı kimliği ile bilinen Fatih Sultan Mehmed ilim, kültür ve sanat alanında da şehre pek çok eser kazandırdı. Bunların başında ise İstanbul'daki ilk külliye olma özelliğine sahip Fatih Camisi ve Külliyesi geliyor.

İstanbul'un fethinden sonra Sultan Mehmed tarafından inşa ettirilen külliyede medrese, kütüphane, darüşşifa, hamam, çarşı ve türbeler yer alıyor. Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı eserlerden 20 kapısı, 65 caddesi, 17'den fazla han ve 4 bin dükkanıyla Osmanlı'dan bugüne miras kalan Kapalıçarşı, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin en sık ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.

FATİH'İN ÜNLÜ PORTRESİ 2020'DE İSTANBUL'A GETİRİLDİ

İstanbul'u fethettikten sonra adeta yeniden imar eden Fatih Sultan Mehmet, 3 Mayıs 1481'deki vefatının ardından adını taşıyan Fatih Camisi'ndeki türbeye defnedildi. Fatih'in kılıçları, kaftanları, zırhları ve yüzükleri gibi şahsi eşyaları günümüze kadar özenle korunarak Topkapı Sarayı'nda sergileniyor.

Sanata ilgisiyle bilinen Fatih Sultan Mehmet, 1480 yılında diplomatik bir görev için İstanbul'da bulunan Venedikli ressam Gentile Bellini'ye portresini çizdirdi.

Uzun yıllar Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'daki National Gallery'de sergilenen portre, 2020'de İstanbul Belediye Sarayı'na getirildi.

Ayrıca Fatih Sultan Mehmet'in İtalyan sanatçı Costanzo de Ferrara'ya yaptırdığı, ön yüzeyinde "Bizans İmparatoru Muhammed" yazan ve dünyada sadece 4 adet bulunan madalyon da 2023'te İBB tarafından satın alınıp İstanbul Belediye Sarayı'na getirildi.

KILIÇLARI VE KAFTANLARI TOPKAPI SARAYI'NDA SERGİLENİYOR.

Fatih Sultan Mehmed 1457'den itibaren fiilen Topkapı Sarayı'nı kullandığı için o dönemden kalma hususi eşyaları burada bulunuyor.

Bu eserlerin başında Fatih Sultan Mehmet'in tahta çıkarken ve kılıç kuşanma törenlerinde kullandığı kılıçlar geliyor.

Milli Saraylar Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman şunları söylüyor:

"Biz bunların birini Fatih Köşkü dediğimiz mekanda, bir tanesini de silahlar bölümünde sergilemekteyiz. Onun ötesinde kaftanlar arasındaki en önemli eserlerin başında da zırhlı kaftan gelmektedir. 2 tane zırhlı kaftanı var ve bu kaftanlar da ipek olmasına ve içinde zırh olmasına rağmen günümüze kadar çok fazla bir bozulmaya uğramadan gelmiştir. Onun ötesinde yine Fatih Sultan Mehmet'in vefat ettiği zaman üzerindeki kıyafetler de çıkarılmış ve onu da yine biz bu depoda muhafaza etmekteyiz.

Sarayda padişahların bizzat kullanmış oldukları eserler hemen vefatıyla birlikte belli bir düzen içerisinde, örneğin kıyafet ise bohçaya sarılır, üzerine damgası vurulur, envanteri belirlenir ve hazinenin saklanmış olduğu yere konarak muhafaza edilirdi."