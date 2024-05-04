Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > "Çeşme damla sakızı" coğrafi işaretle tescillendi

"Çeşme damla sakızı" coğrafi işaretle tescillendi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
&quot;Çeşme damla sakızı&quot; coğrafi işaretle tescillendi

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Çeşme ilçesinde yetişen damla sakızı, coğrafi işaret tescil belgesi ile koruma altına alındı.

Çeşme Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna "Çeşme damla sakızı" için yapılan tescil başvurusu onaylandı.

AB'YE BAŞVURACAKLAR

Dünya pazarında "mastika" olarak bilinen, gıda, sağlık ve kozmetik alanında kullanılan damla sakızı için Avrupa Birliğinden (AB) de coğrafi işaret tescili almak üzere başvuru yapılacağı belirtildi.

"Çeşme damla sakızı" coğrafi işaretle tescillendi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
Galatasaray'dan 3 yıldızlı transfer harekatı! Yusuf Yazıcı'yla birlikte 2 dünya yıldızı için kolları sıvadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fatih Sultan Mehmed göçeli 543 yıl oldu! Ebu'l-Feth dualarla anıldı - Kültür - SanatFatih Sultan Mehmed göçeli 543 yıl oldu! Ebu'l-Feth dualarla anıldıKaftanından kılıcına! Fatih Sultan Mehmed'in şahsi eşyaları Topkapı'da sergileniyor - Kültür - SanatKaftanından kılıcına! Fatih Sultan Mehmed'in şahsi eşyaları Topkapı'da sergileniyorSenaryo fikri olanların dikkatine! Bakanlıktan sinema sektörüne 34,5 milyon lira destek - Kültür - SanatSenaryo fikri olanların dikkatine! Bakanlıktan sinema sektörüne 34,5 milyon lira destekSivaslılar 9 yıldır bugünü bekliyor! Anadolu'nun El Hamra'sı açılıyor - Kültür - SanatSivaslılar 9 yıldır bugünü bekliyor! Anadolu'nun El Hamra'sı açılıyorMilyonlarca yılda oluşan peribacalarına hafriyat döktüler! - Kültür - SanatMilyonlarca yılda oluşan peribacalarına hafriyat!Yapay zeka Avind'den sanat sohbeti! İstanbul Dijital Sanat Festivali başladı - Kültür - SanatYapay zeka Avind'den sanat sohbeti! İstanbul Dijital Sanat Festivali başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...