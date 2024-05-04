"Çeşme damla sakızı" coğrafi işaretle tescillendi

İzmir'in Çeşme ilçesinde yetişen damla sakızı, coğrafi işaret tescil belgesi ile koruma altına alındı.

Çeşme Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna "Çeşme damla sakızı" için yapılan tescil başvurusu onaylandı.

AB'YE BAŞVURACAKLAR

Dünya pazarında "mastika" olarak bilinen, gıda, sağlık ve kozmetik alanında kullanılan damla sakızı için Avrupa Birliğinden (AB) de coğrafi işaret tescili almak üzere başvuru yapılacağı belirtildi.