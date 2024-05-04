Sadece Elazığ’dan çıkıyor: Yapımı 1 ay sürüyor, 85 bin liradan alıcı buluyor!

Türkiye'de sadece Elazığ'da çıkan ve daha önce Kabe ile Beyaz Saray gibi bir çok yerde kullanılan vişne mermerinden yapılan tespih yoğun ilgi görüyor. Tespihlerin tanesi 80-85 bin liradan alıcı buluyor.

Dünyada nadir bulunan, Türkiye'de ise sadece Elazığ’da çıkan vişne mermerinden tespih özel sipariş üzerine bir ayda işlenerek hazırlanıyor.

BÜYÜK BİR USTALIKLA HAZIRLANIYOR

Vişne mermeri işlenerek ve büyük bir ustalık ile tespih haline getirilirken, özellikle yurt dışından sipariş üzerine hazırlanarak gönderiliyor. Özel sipariş üzerine bir ayda işlenerek hazırlanan vişne mermerinden tespih 85 bin liraya alıcı buluyor.

VİŞNE MERMERİ SANATA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Tespih ustası Hadin Bulut yaptığı açıklamada, ''Dünyaca ünlü vişne mermerimiz, Elazığ’a has bir mermerdir. Dünyanın birçok yerinde kullanılıyor. Biz de vişne mermerini bir sanata dönüştürerek tespih yaptık. Koleksiyoncu müşterimizin talebi üzerine yaptık. Yapımı oldukça zordur. Yaklaşık 3-4 ay önce sipariş almıştık. Müşterimizin verdiği ölçüye göre yaptık. Altın püskülünü de tespihe uygun yaptık. Yapımı ortalama bir ay sürüyor. Bu tespihin fiyatı ortalama 80 bin lira ile 85 bin arasındadır’’ dedi.