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    Parfüm sektöründe bile kullanılıyor: Balina kusmuğundan tespihin fiyatı dudak uçuklattı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Bursa'da çeyrek asırdır tespihçilik yapan esnaf Gökhan Yılmaz, dükkanında balina kusmuğundan tespih satıyor. 25 bin TL satış fiyatı olan tespihlerin yapıldığı balina kusmuğuna ilişkin konuşan Yılmaz, "Kokusu çok güzel, genellikle parfüm sektöründe kullanılıyor" dedi.

    Parfüm sektöründe bile kullanılıyor: Balina kusmuğundan tespihin fiyatı dudak uçuklattı
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bursa’da tarihi Ulucami yanında açtığı dükkanda 25 yıldır tespih satan Gökhan Yılmaz’ın sattığı bir tespih türü duyanları şaşkına çeviriyor. Balina kusmuğundan yapılan ve 'Misk-i Amber' olarak bilinen tespihlerin fiyatı 6 bin liradan başlayarak boyutuna göre 25 bin liraya kadar çıkıyor.

    EN DEĞERLİ ÜRÜN

    Dünyanın farklı noktalarından gelen değerli taşlardan yapılmış binlerce tespih çeşidini satan ustanın en değerli ürünü ise, Osmanlı dönemi ustalarından İskender Efendi'nin yaptığı tespihler yer alıyor. Osmanlı dönemindeki önemli tespih ustalarından İskender Efendi’nin 120 yıllık tarihi tespihleri 35 bin dolara satılıyor.

    SANATÇILARIN İLGİ GÖSTERDİĞİ TESPİHLER

    Koleksiyoner ve sanatçıların nadir parçalara yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Gökhan Yılmaz, "İskender Efendi tespihleri ortalama 60-70 yıl önce yapılan tespihlerdir. Bunlar çok özel tespihlerdir, koleksiyonerler tercih eder, çok nadir parçalardır. Kendisi 70’li yıllara kadar tespih yapmış. Osmanlı’nın son yıllarında ve cumhuriyetin ilk yıllarında tespih yapmış bir usta İskender Efendi.  En ucuz tespih 3 bin dolardan başlıyor, yılına veya işçiliğine göre 35 bin dolara kadar çıkıyor. İş insanları, sanatçılar, siyasetçiler ve ekonomik durumu iyi üst düzey kişiler alıyor” dedi.

    Genellikle kış aylarında Uludağ’a giden ünlülerin dönüşte mutlaka kendisini ziyaret ettiğinin belirten Yılmaz, “Sanatçıya, sporcuya, siyasetçiye tespih satıyoruz. Kimisi kendi geliyor, kimisi ise Bursa’daki dostları vasıtasıyla bizden tespih alıyor. Kenan İmirzalıoğlu, Emin Gürsoy, Murat Övüç, Demet Akalın, Yaşar Alptekin gibi birçok ünlü bizden tespih alıyor. Genellikle kışın Uludağ’a çok geliyorlar, geldiklerinde de bizi ziyaret ediyorlar” diye konuştu.

    Misk-i Amber olarak bilinen balina kusmuğundan yapılan tespihlerin dikkat çektiğini belirten Yılmaz; "Yurt dışından getiren arkadaşlarımız var. Ufak boyları 6 bin liradan başlıyor, işçiliği ve boyutuna göre 25 bin liraya kadar çıkıyor” ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    BursaTespih
    Haberler > Güncel > Parfüm sektöründe bile kullanılıyor: Balina kusmuğundan tespihin fiyatı dudak uçuklattı
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