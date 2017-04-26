Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Galaksinin Koruyucuları 2", 28 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.Filmin İstinye Park AVM'deki basın gösteriminin ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan sinema eleştirmeni Atilla Dorsay, çok yüksek bir bütçeyle çekilen filmde inanılmaz görsellerin yer aldığını söyledi.

Dorsay, senaryoyu yeterli bulmadığının altını çizerek, "Herhalde yapım 11-12 yaş düzeyi için hazırlanmış. Bizim yaşımızdaki insanların gelmemesinde fayda var ama çocukluğunu ve gençliğinin ilk dönemini yaşayanlar, filmi rahatça izleyebilir." dedi.

Sinefesto Genel Yayın Yönetmeni Serkan Baştimar da yapımın aksiyon, macera ve espri düzeyini yukarıya çektiğini dile getirerek, "İlk filmi adeta gölgede bırakmış." ifadesini kullandı.Başrollerini Chris Pratt, Vin Diesel ve Bradley Cooper'ın paylaştığı 2014 yapımı "Guardians of the Galaxy"nin devamı olan filmin yapımcılığını Kevin Feige üstlendi.