Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Restoranın açılış törenine Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi Cibril Rucub, Filistin'de yaşayan Türkler ve çok sayıda Filistinli katıldı.

Açılışında Filistin folkloründen gösteriler sunulan restoranın üç aşçısı Türk, diğer çalışanlar ise Filistinli. İstanbul boğazından görüntülerin sergilendiği LCD ekranların yer aldığı restoranda, Türk mutfağından lahmacun, kebap ve tatlı çeşitleri Filistinlilerin beğenisine sunuluyor.

"Türkiye'ye büyük bir ilgi var"

AA muhabirine açıklama yapan Büyükelçi Türkoğlu, "Filistin'de ilk defa bir Türk lokantası açılmış oldu bugün. Bildiğiniz üzere Filistin'de Türkiye'ye çok özel bir muhabbet var. Türk malları kullanılıyor, Türkiye'ye seyahat ediliyor, Türkçe öğreniliyor, Türk dizileri izleniliyor, her bakımda Türkiye'ye büyük bir ilgi var. Tabii mutfak kültürü de bunun bir parçası oldu şimdi. Filistin'de açılan Türk restoranıyla bu bağlamda da bir bağ kurulmuş oluyor." şeklinde konuştu.

Yaklaşık 30 çalışanıyla, büyük bir alan üzerinde inşa edilen ve yaklaşık 1 milyon dolara mal olan Zürna restoranın sahibi İslam Hicazi, Türk kültür, medeniyet, tarih ve yemeklerinin hayranı olduğunu belirterek, "Öncelikle, Türk mutfağının dünyanın en lezzetli mutfağı olduğunu kabul etmemiz gerekir. Orta Doğu mutfağına yakın tatlar sunar. Ramallah'ta ilk defa açtığımız bu Türk restoranı inşallah hakettiği rağbeti görür. Filistin halkının Türkiye'ye ve Türk mutfağına özel ilgisi var." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da böyle bir projenin tamamlama süreçlerinin çok zor olduğunu ifade eden Hicazi, "Bildiğiniz gibi İsrail işgali altında yaşıyoruz. Bize birçok zorluk çıkardılar. Ancak Filistin makamlarının desteğiyle projemizi tamamlamayı başardık." ifadelerini kullandı.