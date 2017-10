Türkiye Gazetesi

Mardinli Ramazan Bala, kurşun kalemlerin uçlarını cerrahi bıçak kullanarak oluşturduğu minyatür karakterleri ile ilgi toplamaya başlayınca Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a olan sevgisinden dolayı kara kalemin ucuna ince işçilik ve sevgisini de ekleyerek ismini minyatüre ekledi. Kabala beldesinde yaşayan 19 yaşındaki Ramazan Bala dünyada sadece belirli sayıda kişilerin yapabildiği kalem uçlarına, dünyadaki önemli figürleri işliyor. Ramazan Bala, oldukça kırılgan ve hassas olan kurşun kalemlerin uçlarını bıçakla ve neşter ile 'Kuyu, minare, Pisa Kulesi, Galata Kulesi ve Eyfel Kulesi' işleyerek çeşitli popüler karakterlerden oluşan minyatürleri birer sanat eserlerine dönüştürüyor. Dönüştürdüğü eserlerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın ismini de kaleme işleyen Bala, bunu Cumhurbaşkanına hediye etmek istediğini ancak nasıl ulaşacağını bilemediğini söyledi.

“Estetiği olan her şey dikkatimi cezbediyor”



Estetiği olan her şeyin dikkatini cezbettiğini söyleyen Ramazan Bala, “Ben küçüklüğümden beri dünyaya farklı bakıyordum ki şu anda da o gözle bakıyorum. Estetiği olan her şey dikkatimi cezbediyor. Ona bakış açım benden bir parçaymış hissi uyandırıyor. Lise dönemlerimin son yıllarında artık benim bir parçam olan bu sanatı tebeşirden esinlendim. Tahta tebeşiriyle bir şeyler karalarken çok rahat bir şekilde eridiğini fark etmem tebeşire olan ilgimi arttırdı ve bu tebeşire nasıl şekil verebilirim derken kendi aletlerimi yapmaya başladım. Yavaş yavaş küçük figürler işleyerek birkaç ay devam ettim. Sonradan tebeşirin yumuşak olmasının onu zayıf kıldığını fark ettim. Bu yüzden bazı çalışmalarım daha yarısına gelmeden heba oluyordu, tabii harcadığım saatler de. Ve sonra daha sağlam ama rahat işlenebilecek bir malzeme aradım, en uygunu kalemdi. Arkadaşımın elindeki kalemlerin grafit kısmının büyük ve kullanışlı olduğunu fark ettiğimde kafamda bir ışık yanmıştı. Ondaki kalemleri alıp birkaç çalışma yaptım. İstediğim yapıyı ve malzemeyi bulmuştum. Sanki kalemi ben keşfetmiş gibi sevinmiştim” dedi.

“Türkiye’de 3, dünyada 13 kişi bu sanatı yapabiliyor”



Türkiyede 3 kişinin dünyada ise 13 kişinin bu sanatı yaptığını kaydeden Bala, “Yapmış olduğum çalışmayı tahminimce Türkiye’de 3 kişinin dünyada ise 10 ile 13 kişinin yaptığını söyleye bilirim. Yapmış olduğum çalışmanın zorluğu bir yana insanın becerileri de olmalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın isminin olduğu bir kalem çalışması yaptım ve ben bu yapmış olduğum çalışmayı kendisine ulaştırmak istiyorum fakat kendisine bu çalışmamı nasıl ulaştıracağımı bilmiyorum. Yapmış olduğum kalem sanatını geliştirerek sanatseverler ile buluşturmayı amaçlıyorum ve yapmış olduğum çalışmaları, gelecek nesiller için bir umut olarak bırakmayı düşünüyorum” diye konuştu.

“İlk sergim büyük ilgi gördü”



Yaptığı eserleri geçen sene sanatsaverler ile buluşturduğunu söyleyen Bala, “Geçtiğimiz yıl Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü Atatürk Kültür Merkezinde okul müdürü ve ilçe milli eğitim müdürünün yardımıyla ilk sergimi açtım. Açmış olduğum sergime gençlerin yanı sıra ileri yaşta olan sanatseverler katıldı. Sergim gerçekten ilgi gördü. Sanatseverlerin bazıları çalışmalarımı benden istediler. Yapmış olduğum çalışmalara Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman da bana destek oldu. Sanatımı daha ileri taşımamda bana destek olan Vali Mustaf Yaman’a teşekkür ederim. Yaptığım sanat beni mutlu ediyor. Sürekli yeni çalışmalar yaparak hem kendimi hem de sanatımı daha büyük kitlelere ulaştırmayı ve yapmış olduğum sanatı bütün ülkelere yayıp Türkiye'yi temsil etmek istiyorum" şeklinde konuştu.