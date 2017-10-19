Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Advait Chandan'ın yazıp yönettiği, başrolünde Bollywood yıldızı Aamir Khan ile Zaira Wasim ve Meher Vij'in rol aldığı "Süperstar" izleyici ile buluşacak.Dram türündeki Hint yapımı film, büyük bir tutkuyla şarkıcı olmak isteyen Insu adlı genç bir kızın bu hayalini gerçekleştirmek için çıktığı serüveni anlatıyor.

- "Soygun"



Başrollerinde Robert Pattinson, Benny Safdie, Jennifer Jason Leigh ve Barkhad Abdi'nin oynadığı "Soygun"un yönetmenliğini Josh Safdie ile Benny Safdie birlikte yaptı.Cannes Film Festivali'nde prömiyeri gerçekleştiren dram ve suç karışımı film, bir soygunun tam olarak altından kalkamayan Connie ve Nick isimli iki kardeşin hikayesini konu ediniyor.



- "Uzaydan Gelen Fırtına"



Gerard Butler'ın başrolünde yer aldığı "Uzaydan Gelen Fırtına", iklim kontrolü için geliştirilen ve yörüngeye yerleştirilen uydu ağının dünyaya saldırmasıyla oluşan felaketleri beyaz perdeye taşıyor.Dean Devlin'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Gerard Butler'in yanı sıra Abbie Cornish, Ed Harris, Talitha Eliana Bateman, Jim Sturgess, Andy Garcia ve Robert Sheehan gibi başarılı isimler de rol aldı.Senaryosu Dean Devlin ile Paul Guyot tarafından kaleme alınan üç boyutlu film, aksiyon meraklılarını sinema solanlarına çekmeyi amaçlıyor.

- "Bölük"



Aytaç Ağırlar'ın yazıp yönettiği "Bölük", yolları bir kışlada kesişen bir bölük askerin hikayesini anlatıyor.Kaan Yıldırım, Hakan Kurtaş, Alina Boz, Aykut Akdere, Mehmet Selim Akgül, Mustafa Uğur Civaner, Salih Usta ve Avni Yalçın gibi isimlerin rol aldığı filmde; yönetmen Aytaç Ağırlar, askerlik görevinde kendi yaşadıklarını ve başına gelenleri 3 farklı karakter üzerinden izleyiciye aktarıyor.



- "İlk Öpücük"

Murat Yıldırım ile Özge Gürel'in başrollerini paylaştığı "İlk Öpücük", her gün hafızasını kaybeden "Bahar" karakteriyle, onu her gün kendine aşık etmeye çalışan "Hakan"ın hikayesini konu ediniyor.Murat Onbul'un yönetmenliğini üstlendiği filmde; Beyti Engin, Hayrettin, Sadi Celil Cengiz, Gamze Karaduman ve Cezmi Baskın gibi isimler de rol aldı.Senaryosu Çağlar Yurt'a ait olan romantik komedi türündeki filmin müzikleri ise Yıldıray Gürgen imzası taşıyor.

- "Damat Takımı"

Doğa Can Anafarta'nın yönettiği "Damat Takımı", liseden beri birlikte olan beş yakın arkadaştan birinin evlilik kararı almasıyla yaşanan komik olaylar etrafında dönüyor.Senaryosu da Anafarta'ya ait olan filmde, Furkan Andıç, Özgürcan Çevik, Pelin Akil, Açelya Topaloğlu, Sarp Can Köroğlu, Ozan Osmanpaşaoğlu, Özgün Aydın, Sadi Celil Cengiz, Ceyda Kasabalı ve Beyza Şekerci rol aldı.

- "Bak Şu Leyleğe"

Toby Genkel ile Reza Memari'nin yönettiği haftanın animasyon filmi "Bak Şu Leyleğe", kendini leylek zanneden ama aslında bir serçe olan Richard'ın, leylek ailesine onlardan biri olduğunu ispat etmek için Afrika'ya doğru çıktığı yolculuğu konu ediniyor.