Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir hafta süreyle şehri gezme hakkı kazanan öğrenciler, tecrübeli yazarlarla da bir araya gelecek. Projeye destek veren yazarlar arasında Ömer Sevinçgül, Ali Ural, Feyza Hepçilingirler, Senai Demirci ve Adnan Özer gibi usta kalemler bulunuyor. İstanbul’dan döndükten sonra ikinci bir makale daha yazacak olan genç yazar adaylarının bütün bu makaleleri bir kitapta toplanacak, ardından okullara ve şehirlerin kütüphanelerine hediye edilecek.