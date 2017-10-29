Bir hafta süreyle şehri gezme hakkı kazanan öğrenciler, tecrübeli yazarlarla da bir araya gelecek. Projeye destek veren yazarlar arasında Ömer Sevinçgül, Ali Ural, Feyza Hepçilingirler, Senai Demirci ve Adnan Özer gibi usta kalemler bulunuyor. İstanbul’dan döndükten sonra ikinci bir makale daha yazacak olan genç yazar adaylarının bütün bu makaleleri bir kitapta toplanacak, ardından okullara ve şehirlerin kütüphanelerine hediye edilecek.
Ülkemizi anlatıp tatil kazandılar
29.10.2017 - 07:47 | Son Güncelleme: 29.10.2017 - 07:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya’da düzenlenen ‘İlk Makalem’ isimli yarışmada dereceye giren geleceğin yazarları olmaya aday 15 genç, kazandıkları İstanbul gezisi ödülü için Türkiye’ye geldi.
Etiketler : almanya,türkiye,
515206 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/515206.aspx
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