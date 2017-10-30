Barış Manço, Tanju Okan, Cem Karaca ve Beatles... 1970 ve 80’lere damgasını vuran sanatçıların nadir bulunan plakları, İstanbul Boğazı’nda düzenlenen tekne turunda satışa sunuldu. Teos Antik tarafından yapılan mezatta, Semiramis Pekkan’ın 1969 yılına ait ilk long play’i 2 bin liraya alıcı buldu. Beş saat süren ve yaklaşık 15 bin liralık satışın yapıldığı mezatta, Müslüm Gürses, Ajda Pekkan, Bülent Ortaçgil ve Esmeray’ın plakları büyük alaka gördü.
En nadir plaklar alıcılarına kavuştu
30.10.2017 - 07:17 | Son Güncelleme: 30.10.2017 - 07:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Barış Manço, Tanju Okan, Cem Karaca ve Beatles... 1970 ve 80’lere damgasını vuran sanatçıların nadir bulunan plakları, İstanbul Boğazı’nda düzenlenen tekne turunda satışa sunuldu.
Etiketler : İstanbul Boğazı,
515411 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/515411.aspx
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