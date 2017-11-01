Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne bu sene yine sahalarında tanınmış isimler layık görüldü. Devletin en üst kademesinden verilen mükâfat, sosyal bilimler sahasında Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya, müzikte Göksel Baktagir’e, sinemada yönetmen Yavuz Turgul’a, resim sahasında Selâhattin Kara’ya, geleneksel sanatlarda ise hat sanatçısı Ali Toy’a verilecek. Vefa ödülü de Nurettin Topçu’nun oldu. Geleneksel sanatlardaki mükâfatın bu yıl bir hattata verilmesini, usta sanatçılar gazetemize değerlendirdi. Hattat Doç. Dr. Süleyman Berk, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin geleneksel sanatlarda gerçek manada sahibini bulduğunu söyledi. Doç. Dr. Berk “Ali Toy, hat sanatında başarılamayanı başarıp, farklı bir üslup geliştirmeye muvaffak oldu. Kendisi klasik çizgiler içerisinde kalarak yenilikler meydana getirdi. Toy, günümüzden geleceğe taşınacak nadir sanatçılardan biridir” diye konuştu. Türkiye’nin tanınmış hat sanatçılarından Yrd. Doç. Dr. Savaş Çevik ise bu sene bir hat sanatçısına mükâfat verilmesini şu sözlerle değerlendirdi: Ali Toy, hat sanatına farklı yorumlar getiren bir sanatçı. Devletin en üst kademesinden verilen bu mükâfat, hat sanatını icra eden bütün sanatçıların çalışma şevkini artıracaktır.