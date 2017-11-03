Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Şafak Sezer, bir sinema figüranının hayatını merkezine alan “Ketenpere” filmiyle seyirciyle buluşuyor. Yönetmenliğini Kamil Çetin’in yaptığı filmde Şafak Sezer’e Hakan Ural, Mehmet Esen, Elif Erol ve Orhan Aydın gibi oyuncular eşlik ediyor. Bir akrabasının cast şirketinde çalışan Kalender isimli adam, filmlerde küçük roller alan bir figürandır. Kalender, evlenme hayalleri kurmaktayken bir akrabasının adının karıştığı bir mali suçu üzerine alınca bir anda hapsi boylar. Cezaevinde Vefa Abi isimli bir mafya babasıyla tanışan Kalender, kendini sevdirerek onun himayesine girer. Vefa, hapisten çıktıktan sonra da Kalender’i bırakmaz. Mafya babası Vefa, yıllardır film çekme hayalinden olan Kalender’e yardım etmeye karar verir. Fakat Vefa’nın bu hayali beklenmedik şeyler yaşanır.