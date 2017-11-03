Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karısının ölümünden sonra hayata tutunmaya çalışan bir adamın hikâyesini mevzu edinen “Dünyanın En Güzel Kokusu 2”, ilk filmin 10 ay sonrasından devam ediyor. Filmde Rıza Kocaoğlu, Tuba Ünsal, Bestemsu Özdemir ve Ege Aydan gibi oyuncular rol alıyor. Rıza Kocaoğlu’nun canlandırdığı Hakan, her şeyi olarak gördüğü eşi Derya vefat edince kızı Elif Zeyno’yla birlikte hayatta yapayalnız kalır. Hem ölüm acısına hem de babalığa alışmaya çalışan Hakan, arkadaşlarının desteğine rağmen bir türlü bunalımdan kurtulamaz. Bu esnada tanıştığı Canan’la, önceleri pek anlaşamasa da, zamanla hayatındaki boşluğu onun dolduracağını fark eder. “Dünyanın En Güzel Kokusu 2”, kabullenmeye dair duygu dolu bir eser...