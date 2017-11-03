Karısının ölümünden sonra hayata tutunmaya çalışan bir adamın hikâyesini mevzu edinen “Dünyanın En Güzel Kokusu 2”, ilk filmin 10 ay sonrasından devam ediyor. Filmde Rıza Kocaoğlu, Tuba Ünsal, Bestemsu Özdemir ve Ege Aydan gibi oyuncular rol alıyor. Rıza Kocaoğlu’nun canlandırdığı Hakan, her şeyi olarak gördüğü eşi Derya vefat edince kızı Elif Zeyno’yla birlikte hayatta yapayalnız kalır. Hem ölüm acısına hem de babalığa alışmaya çalışan Hakan, arkadaşlarının desteğine rağmen bir türlü bunalımdan kurtulamaz. Bu esnada tanıştığı Canan’la, önceleri pek anlaşamasa da, zamanla hayatındaki boşluğu onun dolduracağını fark eder. “Dünyanın En Güzel Kokusu 2”, kabullenmeye dair duygu dolu bir eser...
Acıların denizinde sevgiye tutunmak
03.11.2017 - 07:10 | Son Güncelleme: 03.11.2017 - 07:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karısının ölümünden sonra hayata tutunmaya çalışan bir adamın hikâyesini mevzu edinen “Dünyanın En Güzel Kokusu 2”, ilk filmin 10 ay sonrasından devam ediyor.
Etiketler : Rıza Kocaoğlu,Tuba Ünsal,
516553 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/516553.aspx
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