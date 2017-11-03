Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Rıza Sönmez’in “Orhan Pamuk’a Söylemeyin Kars’ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var” ismini taşıyan ilk filmi, festival yolculuğu sürerken Beyoğlu Yeşilçam Sineması’nda vizyona girdi. Müzisyen arkadaşları yanından ayrılan görme engelli Şarkıcı Yüksel’in arayış hikâyesini mevzu edinen filmde Yüksel Ermutlu, İsrafil Parlak ve Vildan Atasever gibi oyuncular yer alıyor. Eserini anlatan Rıza Sönmez “Seyirci ile barışık, eğlenceli bir Kars filmi yapmak istedim” ifadelerini kullandı. Seyircisini Kars’ın tabii güzelliklerine ve kültürel ögelerine doğru bir yolculuğa çıkaran eser, 9 Ocak’a kadar vizyonda kalacak.