Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali bugün 7. defa sinemaseverlerle buluşuyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen festival bu sene merkezine 15 Temmuz’u alacak. Festivalde, 30 uzun metrajlı film Beyoğlu Atlas ve Nişantaşı City’s sinemalarında gösterilecek. Faaliyetin Anayasa Mahkemesi ortaklığıyla gerçekleştirilecek akademik bölümünde ise dünyanın önde gelen akademisyenleri, “Hukuk Devletinin Terör ve Darbelere Karşı Korunması” konusunu ele alacak. Festivali düzenleyicisi Prof. Dr. Âdem Sözüer “Biz, Türk halkının 15 Temmuz’daki demokratik direnişini dünyaya anlatamadık. Bu anlatımın en önemli yollarından biri sinemadır. Biz de bunu görerek, bu sene film festivalinin konusunu ‘Terör ve darbelere karşı hukuk devletinin korunması’ olarak belirledik” dedi.