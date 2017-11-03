Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali bugün 7. defa sinemaseverlerle buluşuyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen festival bu sene merkezine 15 Temmuz’u alacak. Festivalde, 30 uzun metrajlı film Beyoğlu Atlas ve Nişantaşı City’s sinemalarında gösterilecek. Faaliyetin Anayasa Mahkemesi ortaklığıyla gerçekleştirilecek akademik bölümünde ise dünyanın önde gelen akademisyenleri, “Hukuk Devletinin Terör ve Darbelere Karşı Korunması” konusunu ele alacak. Festivali düzenleyicisi Prof. Dr. Âdem Sözüer “Biz, Türk halkının 15 Temmuz’daki demokratik direnişini dünyaya anlatamadık. Bu anlatımın en önemli yollarından biri sinemadır. Biz de bunu görerek, bu sene film festivalinin konusunu ‘Terör ve darbelere karşı hukuk devletinin korunması’ olarak belirledik” dedi.
15 Temmuz, film festivalinde
03.11.2017 - 07:12 | Son Güncelleme: 03.11.2017 - 07:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin yaşadığı son darbe teşebbüsü, 7. Suç ve Ceza Film Festivali’nde ele alınacak.
Etiketler : 15 Temmuz,
516555 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/516555.aspx
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