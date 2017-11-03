İran’ın ödüllü kadın yönetmeni Rakhshan Banietemad, 7. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde “Onur Ödülü” alacak. Banietemad’ın mükâfatı, Malatya Büyükşehir Belediyesince 9-16 Kasım’da gerçekleştirilecek festivalin kapanış töreninde takdim edilecek. Yönetmen Banietemad, 15 Kasım’da ise Malatyalı sinemaseverlerle buluşacak.
Yönetmen Banietemad’a onur mükâfatı
03.11.2017 - 07:13 | Son Güncelleme: 03.11.2017 - 07:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran’ın ödüllü kadın yönetmeni Rakhshan Banietemad, 7. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde “Onur Ödülü” alacak.
Etiketler : Rakhshan Banietemad,
516556 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/516556.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER