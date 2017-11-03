Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kent sakinleri her gün farklı uyruklara sahip sanatçıların duvara çizdikleri yeni grafitilerle sabaha uyanıyor. Avustralyalı grafiti sanatçısı Lushsux'un geçen pazar gecesi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın birbirlerini öptüğü grafitisi, bu protesto eylemlerinden sadece biri.

Filistin Halk Direniş Komiteleri'nden aktivist Munzir Amira, "Her gün dünyanın farklı ülkelerinden gelen sanatçıların yeni bir grafitisi ile uyanıyoruz. Filistin halkına ve davasına güzel bir şekilde destek veriyorlar." dedi.

Lushsux'un çizdiği grafitinin, Trump ile Netanyahu arasındaki sıkı ilişkiyi gözler önüne serdiğini belirten Amira, devlet başkanı seçildiğinden bu yana Netanyahu'ya destek veren Trump'ın Yahudi yerleşim birimi inşası konusunda İsrail yönetimini cesaretlendirdiğini ifade etti.

"Ayrım Duvarı, protesto gösterilerinin ve sanatçıların rotası oldu"

Grafiti'nin daha sonra gizlice silindiğini belirten Amira, Lushsux'un silinen grafiti üzerine yenisini çizdiğini ancak bu kez tek başına Netanyahu'yu resmettiğini kaydetti.

Hazreti İsa'nın doğduğu yer olan Beytullahim kentinin ayrım duvarıyla bir hapishaneye dönüştürüldüğünü söyleyen Amira, "Ayrım duvarını kabul etmiyoruz. Onu işgale karşı direniş için kullanıyoruz. Ayrım Duvarı, protesto gösterilerinin ve sanatçıların rotası oldu." diye konuştu.

Duvardaki bir başka grafiti de ise Trump'ın Yahudilerin başlarındaki dini sembolleri Kipayı taktığı ve ayrım duvarına, "Sana kardeş inşa edeceğim" (ABD ile Meksika arasına yapılması düşünülen duvar) dediği görülüyor.

"Yapılan şey çok kötü, ırkçılık"

Beytullahim'i ziyaret eden turistler ise arka planda ayrım duvarının olduğu hatıra fotoğrafları çekiyor. Kente gelen Amy isimli turist, ayrım duvarını duyduğunu ve görmek için Beytullahim'e geldiğini söyledi.

"Ayrım duvarıyla yapılan şey çok kötü, ırkçılık." diyen Amy, duvardaki grafitileri çok beğendiğini, Filistin halkının acılarını, İsrail işgalinin ırkçılığını gözler önüne seren güzel bir yöntem olduğunu dile getirdi.

Ayrım duvarına Filistinli karikatürist Naci el-Ali'nin resimlerine kendi dokunuşlarını katarak çizen Avusturyalı Straker ise "Ayrım duvarını sevdiğim için burada çizimler yapıyor değilim. Bu duvar bugünün gerçeği. İnsanlar çizdiğim resimlerle biraz olsun rahatlasın istiyorum." dedi.

Birkaç gün önce Beytullahim'e geldiğini ve büyük mesajlara sahip olduğunu belirttiği usta karikatürist Naci el-Ali'nin çizimlerini kağıttan duvara taşımak istediğini ifade eden Straker duvar üzerinden kayan ve duvarı kıran çocuklar çizmeye hazırlandığını anlattı.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Mescid-i Aksa İntifadası'nın ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında güvenlik gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı.