Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vezirköprü Belediyesi, 250 yıl önce yapılan ve son 25 yıldır kullanılmadığı için büyük tahribata uğrayan Abdullah Derici Konağı'nı sahiplerinden alarak restore ettirdi.

Tarihî konak, içinde bulunan günlük yaşamda kullanılan ve antika değerindeki kilim, mutfak eşyaları, oturma grubu gibi tüm eşyayla korunarak kent müzesine dönüştürüldü.

Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, AA muhabirine, ahşap konağın ilçenin eski belediye başkanlarından birine ait olduğunu, uzun süre boş bırakıldığı için oldukça yıprandığını söyledi.

Mirasçılarından konağın bedelsiz olarak tahsisini sağladıklarını aktaran Edis, "Belediyemize tahsisini sağladıktan sonra konağı önce restore ettirdik. İçindeki tüm eşyaları tek tek elden geçirdik. Daha sonra kent müzesi olarak yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açtık. Vezirköprü'ye gelen turistlere konağı gezdirerek ilçenin geçmişine yönelik yaşamı gösteriyoruz." dedi.

"İlçemiz tarihî dokuyla bir bütün içindedir"

Konağın özellikleri hakkında bilgi veren Edis, "Konağın haremlik selamlık bölümü var. Kapı tokmağı bile farklı. Büyük tokmak çaldığında erkek, küçük tokmak çaldığında ise kadın geldiğini anlıyorsunuz. Böyle tarihî bir yeri Vezirköprü'ye kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Zaten ilçemiz, tarihî dokuyla bir bütün içindedir." ifadesini kullandı.