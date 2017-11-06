Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

7. Malatya Uluslararası Film Festivali bu sene dünyanın çeşitli yerlerinden gelecek yapımcı ve yönetmenlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Festival, dünyada olduğu kadar ülkemizde de ses getiren 1998 yapımı “American History X / Geçmişin Gölgesinde” filminin yönetmeni Tony Kaye’yi ağırlayacak. Ünlü İngiliz yönetmen platform çerçevesinde 12 Kasım’da yapımcı John Morrissey ile birlikte tecrübelerini paylaşacak. Kariyerine yönetmenliğini yaptığı müzik videolarıyla başlayan ve altı kez Grammy adayı olan Tony Kaye, ilk uzun metraj ününü ırkçılıkla alakalı bir dram olan “American History X” filmiyle yapmıştı.