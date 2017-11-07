Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burbank Polis'inin AP'ye verdiği bilgilere göre, 18 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz Çarşamba gecesi şerit ihlali yaptığı fark edilince alkollü araç kullandığı şüphesiyle tutuklandı. Polis kan testlerinin hala sonuçlanmadığını, Cutkosky'nin ise Perşembe sabahı 5,000 dolar kefaletle serbest bırakıldığını açıkladı.Showtime ve Ethan Cutkosky tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Cutkosky, 2011 yılından beri dizide Frank Gallagher'ın (William H. Macy's) oğlu Carl karakterini canlandırıyor.