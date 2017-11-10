Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Malatya Uluslararası Film Festivali" kırmızı halı geçişi ve açılış töreniyle başladı.

Sinema dünyasının ünlü isimleri ve davetliler, Malatya Nikah Sarayı'ndaki tören öncesi kırmızı halıda yürüyerek basın mensuplarına poz verdi. Davetliler daha sonra festivalin açılış programının düzenlendiği salona geçti. Sunuculuğunu sinema oyuncusu Serhat Kılıç'ın üstlendiği törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu. Törende, yıl içerisinde hayatını kaybeden sanatçıların fotoğrafları ekrana yansıtıldı. Slayt gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı. Festival Onursal Başkanı ve Malatya Valisi Ali Kaban, yaptığı konuşmada, festival dolayısıla kente gelen sinema sanatçıları ve davetlilere teşekkür etti.

Kaban, bu yıl 7'incisi gerçekleştirilen film festivalinin daha genç bir festival olduğunu belirterek, etkinliğin bugünlere gelmesinde emeği bulunanları saygıyla andığını söyledi.

Görselliğin içerisinde bütün sanatları icra etmenin mümkün olduğunu aktaran Kaban, "İnsan eğer kendini ifade etme biçimi olarak kültürü üretiyorsa görsel sanatlar kültürü üretmenin en mükemmel yolu olarak günümüzde ve bundan sonrasında kaçınılamazdır." dedi.

Kaban, festivali başlatan eski Malatya valilerinden Ali Ulvi Saran adına bundan sonra valilik olarak bir "Ali Ulvi Saran valilik ödülü" olarak bir ödül planlaması yaptıklarını da kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise siyasilerin fiziki yapıları, kültür, sanat evleri ve sinema salonlarını inşa edebildiklerini ancak onun içeriside ruhu, güzellikleri insanların kattığını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise festivale katılanları Malatya'da ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Kentin festivalle daha iyi tanıtılacağını anlatan Çakır, şunları kaydetti:

"Malatyaya ilk defa gelen çok sayıda değerli misafirimiz var. Malatya medeniyetler kentidir. Tarihi 9 bin yıl öncesine dayanmaktadır ve çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Yetiştirdiği çok sayıda değerleri de var. Malatya Uluslararası Film Festivali kentimiz için gelecek vaat eden önemli bir etkinlik. İlerleyen süreçte festivalimizin iddialı festivaller arasına gireceğinden de hiçbir şüphemiz yok."

Çakır, festivalde 15 Temmuz'u tema olarak işlediklerine dikkati çekerek "15 Temmuz gerçekten bu milletin kahramanlığının bir destanıdır." dedi.

"Yaşam Boyu Başarı Ödülü"

Konuşmaların ardından "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" Busan Uluslararası Film Festivali ortak kurucusu ve Başkanı Güney Koreli Kim Dong-Ho'ya verildi.

Ho, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, köklü bir tarihi olan Malatya'da gerçekleştirilen film festivalinin açılışını kutladığını belirterek, "Ödüle layık görüldüğüm için gurur duyuyorum. Ayrıca bu yıl Türkiye ve Güney Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 60. yıl dönümü olması bu ödülü daha anlamlı kılmakta ve beni derinden etkilemektedir. 60 yıl önce Kore Savaşında yardım eden Türk devleti ve halkına daima minnet duymaktayım. Bu yüzden Kore halkı ile Türk halkı arasında kardeşlikten de öte bir hususiyet bulunmaktadır. Ben de aynı duyguları beslemekteyim." diye konuştu.

Busan Uluslararası Film Festivali'nde Türk filmlerinin gösterildiğine işaret eden Ho, böylece Türk filmlerinin Kore'de tanıtıldığını da ifade etti.

Onur ödülleri

Konuşmaların ardından oyuncu Halil Ergün, şarkıcı Belkıs Özener ve yönetmenler Mesut Uçakan ve Nacer Khemir'e "Kristal Kayısı-Onur Ödülü" verildi.

Yönetmen Mesut Uçakan, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, Malatya'nın Anadolu ruhunu çok iyi yansıtan bir şehir oldugunu söyledi.

Tunuslu yönetmen Nacer Khemir ise ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, böyle bir ödül aldığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"17 yıl önce İstanbul'da bir arkadaş 'senin filmlerinin neye yaradığını sana göstereceğim' dedi. Bir okula götürdüler beni o okulda Arapça öğretiliyordu ve benim filmim gösterimdeydi. Arapça öğretiminde kullanılıyordu. Gördüm ki Fransa'da, İspanya'da her yerde filmim Arapça öğretimi için kullanılmaktaydı. Arapça öğretilmesi için ben film yapmamıştım, filmi yaptığımızda ne işe yarayacağını bilemiyoruz. Ama film bittikten sonra anlıyoruz ki filmimiz kalpleri birbirine yaklaştırıyor."

Ödülünü sinema oyuncusu Meral Orhonsay'ın elinden alan oyuncu Halil Ergün ise çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Bir ömrü seçtiğiniz ve sevdiğiniz uğraşta geçirmek ve o meslekte belirli izler bırakmak ve yıllar geçtikçe ömrünüzün sonuna kadar hatırlanmak ve ödüllendirilmek daha ne olsun. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ödülünü Hülya Koçyiğit'in elinden alan Yeşilçam şarkılarının efsane ismi Belkıs Özener de çok teşekkür ederek böyle bir ödül almaktan onur duyduğunu bildirdi.

Festival 16 Kasım'a kadar sürecek.