Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'a 110 kilometre uzaklıkta ve 330 metre rakımda bereketli tarım alanlarına sahip, pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış Vezirköprü, barındırdığı tarihî yapı ve kalıntılarla dikkat çekiyor.

Günümüzde, Osmanlı döneminde yapılan Tacettin Paşa Camisi, Yörgüç Paşa Camisi, Taşhan, Taş Medrese, Kurt Köprü gibi eserler hala ayakta dururken, Hititlerin kutsal kenti Nerik'in de izlerinin arandığı ilçede Roma dönemine ait kalıntılar da çıkıyor.

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, AA muhabirine, ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Oymaağaç Mahallesi'nde Hititlerin kutsal şehri Nerik'in olduğuna inanılan alanda 10 yıl önce başlayan kazı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kazı çalışmalarında Nerik'in izlerine rastlandığını aktaran Edis, ilçe merkezinde yaptırdıkları yüzey araştırması sonucu ilçenin altında bir Roma şehri olduğunun üzerinde durduklarını da belirtti.

Vezirköprü'nün, Osmanlı döneminde yetiştirdiği sadrazamlarıyla ünlü bir ilçe olduğuna işaret eden Edis, "Osmanlı İmparatorluğu ve Hititler döneminde önemli bir yer olan Vezirköprü'de son dönemlerde özellikle Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan doğalgaz ve inşaat kazılarında Roma dönemine ait kalıntılar çıkmaya başladı. Biz de durumu Samsun Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bildirdik ve burası 3. derece sit alanı ilan edildi." dedi.

"Altı Roma üstü Osmanlı şehri"

İlçenin altının Roma, üstünün Osmanlı şehri olduğunu vurgulayan Edis, şunları dile getirdi:

"Vezirköprü'deki yaşam Hititlilerden Bizans İmparatorluğu'na geçmiş ve Osmanlı dönemine gelmiş. Köprülü Mehmet Paşa, Fazıl Ahmet Paşa ve Fazıl Mustafa Paşa ilçemizde yetişmiştir. Bu nedenle ilçemiz hem sadrazamlara hem de uygarlıklara köprüdür. Aynı zamanda altyapı çalışmalarında ortaya birçok Roma dönemine ait eser de çıkmıştır. Bu eserler Samsun'daki müzede sergilemektedir ancak biz burada bir müze kurarak, artık Vezirköprü'nün tarihî eserlerinin burada sergilenmesini arzuluyoruz."

"İnşaat çalışmaları müzede görevli personelin gözetiminde yapılıyor"

Samsun Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ömer Pamuk da Vezirköprü'de özellikle Cumhuriyet Mahallesi'ndeki inşaat çalışmalarında mutlaka Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan izin alınması gerektiğini hatırlattı.