Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sivil Toplum Kuruluşlarına Destek Fonunun katkılarıyla yapılan belgesel, Bakü Uluslararası Basın Merkezinde gösterime sunuldu.

Etibar Memmedov'un yönettiği film, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattına yakın bölgelerde Ermenistan ordusunun açtığı ateşler sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Zehra Guliyeva, 9 yaşındaki Fariz Bedelov, 13 yaşındaki Aygün Şahmalıyeva ve diğer çocuk kurbanları konu alıyor.

Filmin çekimleri, Tovuz, Ağdam ve Fuzuli bölgelerinde gerçekleştirildi.

Filmin yönetmeni Memmedov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ermenistan ordusunun asker sivil ayrımı gözetmeksizin Azerbaycanlılara ateş açtığını ve çocukları katlederek insanlık dışı eylemlerde bulunduğunu belirtti.

Filmin adı olan "Serhat" ile insanlık ve insanlık dışılık arasındaki sınırı kastettiğini vurgulayan Memmedov, "Film, uluslararası kurumların kayıtsızlığına açık itirazdır. BM ve AGİT gibi kurumlar bu çocukların katlini sadece raporlarında belirtmekle işlerini yapmış olarak kabul ediyorlar. Sorunun çözümü için uğraşan bu kurumlar susarak ve hiçbir şey yapmayarak suça ortak olmuş oluyor. Katledilen çocukların ebeveynleri suçluların cezalandırılmasını istiyor. Suçlu ise Ermenistan yönetimi. Biz, bu filmin dünyada yayılması için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.