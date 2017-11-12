Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 2007 yılında kurulan Geleneksel Sanatlar Derneği (GSD) çalışmalarını sürdürüyor.

Derneğin Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen programına Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül, GSD Başkanı Ahmet Akcan, akademisyen - hattat Doç. Dr. Fatih Özkafa ile ustalardan, sanatçılardan, akademisyenlerden çok sayıda davetli katıldı.

Ney, kanun ve çellodan oluşan enstrümanlarla İstanbul Akustik’in verdiği mini konserin ardından konuşan Gül, şunları kaydetti:

"Kültür ve Sanat Bakanlığı olarak sinema, edebiyat, güzel sanatlar, görsel sanatlar alanında pek çok projeyi desteklemekteyiz. GENÇDES projemiz kapsamında, özellikle gençlerimize yönelik kültür - sanat projelerini desteklemekteyiz. Bakanlığımız tarafından 2017 yılında 650 projeye yaklaşık 46 milyon lira kaynak aktarıldı. İşte bu projelerden biri de bugün burada toplanmamıza vesile olan Geleneksel Sanatlar Derneğinin yürüttüğü 'Türkiye’nin Ustaları' projesi. Marmara Bölgesi ile başlattıkları projelerini, Türkiye’deki tüm bölgelere uygulayacaklar. Biz bakanlık olarak desteklemekten memnuniyet duyacağız. Bu projede emeği geçen başta GSD Başkanı Ahmet Akcan’a ve değerli sanatçılarımıza teşekkür ederim."

En çok usta İstanbul da, en yaşlı usta 90 yaşında, en popüler branş ise tezhip

Akcan, şunları söyledi:

"Geleneksel Sanatlar Derneği bünyesinde 7 farklı web sitesi hizmet veriyor. Biz bu alanda örgütlenmenin önemine inanıyoruz. 7 aylık bir çalışma sonucu oluşturulan 'Marmara’nın Ustaları' envanterine 17 branşta bin 554 ustanın kaydı yapıldı. Aldığımız kayıtlara göre bu ustaların 569’unu erkekler, 985’ini ise kadınlar oluşuyor. Envanter kaydına giren en genç sanatçı 18, en yaşlı usta ise 90 yaşında."