Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

7. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde Onur Ödülü’ne layık görülen sanatçı Halil Ergün, kendini ifade etmek için sanatla uğraştığını söyledi. Halil Ergün “Ben meşhur olmak, hanlar-hamamlar kazanmak için sanatla uğraşmadım. Önce kendimi ifade etmek, sonra da bu ifade sürecini insanlarla paylaşmak için sanatçı olmaya çaba gösterdim” diye konuştu. Türk sineması ile Amerikan sinemasını da kıyaslayan sanatçı, Hollywood sinemasını eleştirerek, şunları söyledi: Fransız ve İngiliz sineması bile onlara karşı koyamıyor. Dünyanın bütün alanları, (onların) pazarı. Kültür emperyalizmi diye bir şey var. Tele-vizyona bakıyorum, şiddet ve insan öldürme üstüne. Yani şaşırtıcı bir şey.

Festivalde mükâfat almanın mutluluğunu da dile getiren Ergün “Hatırlanmak, yaşarken ödüllendirilmek, bunlar iyi duygular. İnsanoğlunun hayatında her zaman kadirbilirlik olmuyor” ifadelerini kullandı.