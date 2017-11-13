Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aksiyoner karakteriyle tanınan yazar Nurettin Topçu bir programla yâd edilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı “108. Doğum Yılında Nurettin TOPÇU” programı düzenleyecek. Bugün, saat 13.00’te, Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezinde yapılacak olan programda, Topçu’nun hayatına ve fikirlerine temas edilecek. İLESAM (Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) İstanbul Şube Başkanı sosyolog Cafer Vayni’nin idare edeceği panelde; Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman DOĞAN ile Yeşilköy 50.Yıl Anadolu Lisesi Müdiresi Hülya Mesri, Nurettin Topçu’yu çeşitli yönleriyle anlatacaklar.