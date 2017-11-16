Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kore Savaşı’nda ailesi öldürülmüş minik bir kızı donmaktan kurtarıp, 15 ay boyunca kendi çocuğu gibi bakan Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin gerçek hayat hikayesini beyaz perdeye aktaran "Ayla" filminin yapımcı, yönetmen ve oyuncuları Cinemaximum’daki özel gösterimde Adanalı sinemaseverlerle buluşacak.

27 Ekim’de vizyona giren ve üçüncü haftasında da tüm rakiplerini açık ara geride bırakan Ayla’yı şimdiye kadar 2 milyon kişi izledi. Türkiye’nin Oscar adayı Ayla, dünyadaki rakipleri arasından sıyrılıp “Yabancı Dilde En İyi Film” ödülü için ilk 5 film arasına girme yolculuğunu sürdürürken, Adanalı sinemaseverlerden de güç alacak.

Adana Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 17 Kasım akşamı saat 18.30’da gerçekleştirilecek özel gösterime, Yapımcı Mustafa Uslu, Yönetmen Can Ulkay, oyuncular İsmail Hacıoğlu, İlber Gürtunca ve Sinem Uslu ile birlikte filmin minik yıldızı Kim Seol ve Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin ölümden kurtardığı ‘gerçek Ayla’ Kim Eunja da katılacak.