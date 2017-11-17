Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir intikam oyunuyla seyirciyi benzersiz dünyaya çağıran filmin oyuncu kadrosunda, yıldız isimler Colin Farrell ve Nicole Kidman yer alıyor. Filmin hikâyesi şöyle: Steven Murphy, başarılı bir cerrah, eşi Anna ise göz doktorudur. Çiftin iki çocuklarıyla beraber sürdürdüğü mutlu aile hayatı, babasını kaybetmiş genç Martin’i himaye için evlerine almalarıyla sarsılır. Martin’le birlikte bazı sıkıntılar da birlikte gelir; Steven’ın çocukları, ansızın yemeden içmeden kesilir ve yürüyememeye başlarlar. Doktorlar ise çocukların bu rahatsızlığına teşhis koyamazlar. Nihayet Steven, kendisini Martin’in dediklerini harfiyen yapmazsa aile fertlerinin sırayla öleceği esrarengiz bir oyunun içinde bulur. Karmaşık bir senaryo örgüsüne sahip olan film, seyirciyi karanlık bir yolculuğa çıkarıyor.