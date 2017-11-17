Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meşhur komedyenin, “Her Şey Çok Güzel Olacak”, “G.O.R.A”, “Hokkabaz” gibi ilk filmlerinin yanı sıra “A.R.O.G” , “Yahşi Batı”, “Pek Yakında”, “Ali Baba ve 7 Cüceler” gibi gişede büyük başarı elde eden filmlerinin senaryoları da kitaplaştırılarak, İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflardaki yerini aldı. Cem Yılmaz, “Her Şey Çok Güzel Olacak” ve “G.O.R.A” ile sinemada iddialı olduğunu ortaya koydu. Cem Yılmaz, “Hokkabaz”da bir sihirbazın yol macerasıyla seyirciyle buluştu. Ünlü komedyen “G.O.R.A.”nın devamı mahiyetindeki “A.R.O.G” da seyirciyi şaşırttı. Sinemadaki iddiasını koruyan Cem Yılmaz, “Yahşi Batı”, “Pek Yakında”, “Ali Baba ve 7 Cüceler” filmleriyle de sinemadaki yerini sağlamlaştırdı.