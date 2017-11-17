Meşhur komedyenin, “Her Şey Çok Güzel Olacak”, “G.O.R.A”, “Hokkabaz” gibi ilk filmlerinin yanı sıra “A.R.O.G” , “Yahşi Batı”, “Pek Yakında”, “Ali Baba ve 7 Cüceler” gibi gişede büyük başarı elde eden filmlerinin senaryoları da kitaplaştırılarak, İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflardaki yerini aldı. Cem Yılmaz, “Her Şey Çok Güzel Olacak” ve “G.O.R.A” ile sinemada iddialı olduğunu ortaya koydu. Cem Yılmaz, “Hokkabaz”da bir sihirbazın yol macerasıyla seyirciyle buluştu. Ünlü komedyen “G.O.R.A.”nın devamı mahiyetindeki “A.R.O.G” da seyirciyi şaşırttı. Sinemadaki iddiasını koruyan Cem Yılmaz, “Yahşi Batı”, “Pek Yakında”, “Ali Baba ve 7 Cüceler” filmleriyle de sinemadaki yerini sağlamlaştırdı.
Cem Yılmaz’ın filmleri kitaplaştı
17.11.2017 - 09:47 | Son Güncelleme: 17.11.2017 - 09:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Komedi denilince Türkiye’de akla ilk gelen kişi olan Cem Yılmaz’ın gişede ciddi başarılara imza atan filmlerinin senaryoları kitap hâline geldi.
Etiketler : cem yılmaz,sinema,kitap,
520347 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/520347.aspx
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