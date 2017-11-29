Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Stockholm’deki Konser Evi'nde düzenlenen törenle ödülünü alan 38 yaşındaki Anyuru, ''Elhamdülillah bir Müslüman olarak Allah bana İsveç'in en prestijli ödülünü layık gördü.'' dedi.

Anyuru, bu ödülün anlamının kendisi için büyük olduğunu belirtti.

Anyuru'nun ''Öldürdüklerinin göz yaşında boğulacaklar'' romanı, gelecekte İsveç'in ırkçılar tarafından nasıl yönetileceğini konu alıyor.

Bu arada, "Yılın En İyi Çocuk Kitabı" ödülü İsveçli yazar Sara Lundbergs'e verilirken, "Yılın En İyi Gerçek Hikaye" ödülünü de yazar Fatima Brenner kazandı.

Eserleri üç kategoride ödüle layık görülen yazarlara, ödülün yanı sıra 10 bin avro veriliyor. August Strindberg ödülleri, 1989 yılından bu yana veriliyor.