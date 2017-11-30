Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Olgunlaştırma Enstitüsünce yazılı ve sözlü kaynaklardan derlenen Osmanlı şerbetlerinin tarifleri kayıt altına alınarak kitaplaştırıldı.

Geleneksel Türk kültürünü korumak, gelecek kuşaklara ulaştırmak ve eğitimlerle kadın istihdamı oluşturmak amacıyla faaliyet gösteren İzmir Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı Olgunlaşma Enstitüsünde giyim ve aksesuarın yanında Türk mutfağına yönelik çalışmalar da yürütülüyor.

Bu kapsamda 24 Osmanlı şerbetinin tariflerinin yer aldığı Türkçe ve İngilizce baskısı yapılan "Osmanlı Şerbetleri" kitabı tanıtıldı.

Burada konuşan Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, tadına baktığı şerbetleri çok beğendiğini belirterek, enstitülerin kaybolmakta olan kültürlere yönelik işlevlerini önemsediklerini söyledi.

Osmanlı şerbetinin kitaplaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Demirci, "Arkadaşlarımız, Olgunlaşma Enstitülerinde insan yetiştiriyor ama ötesinde tarihimize, kültürümüze dair de çok ciddi ve nitelikli işler yapıyorlar." dedi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel ise sanat ve estetik değerlerin yanında yiyecek ve içecek kültürünün de kaybolduğunu belirtti.

Olgunlaşma Enstitülerinin gayretli çalışmaları sonrasında bu değerlerin kayıt altına alınarak gün yüzüne çıkarıldığını anlatan Altunel, "Sağlıklı neslin yetiştirilmesi açısından, üreticiler açısından da bir karşılık bulur ve burada küçük okul şartlarında ürettiğimiz bu içecekler piyasayı işgal eden boyalı, aromalı ve benzeri tatlandırıcılarla üretimi gerçekleştirilen içeceklerin yerini alır. Sağlıklı nesillere doğru hızlı bir şekilde gençliğimizi çevirmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

İzmir Millî Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de Osmanlı'da her türlü sofrada bulunan şerbetlerinin bugüne yeniden kazandırılmasının önemli olduğunu belirterek, öğrencilerin kendi damak zevkini ve kültürünü öğrenmesini çok önemsediklerini söyledi.