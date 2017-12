Türkiye Gazetesi

Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi’nin İsrail askerleri tarafından götürülürken çekilen fotoğrafının resmini çizen İtalyan ressam ve gazeteci Alessia Pelonzi, dayanışmanın bu zor ve karanlık günlerdeki en önemli şey olduğunu söyledi.

Cuneydi'nin İsrail askerleri tarafından gözü bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafın resmini yapan Pelonzi, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bir yandan röportajlar ve film eleştirileri yaptığını bir yandan da kostüm ve set tasarımları hazırladığını belirten Pelonzi, resmin kendisi için tutku olduğunu ifade etti.

Söz konusu fotoğrafı bir sosyal medya paylaşım sitesinde gördüğünü ve çok etkilendiğini dile getiren Pelonzi, "Çocuğun İsrailli askerler tarafından götürülüşünü gösteren çok güzel, çok trajik bir fotoğraftı. O kadar etkilendim ki hemen bununla ilgili bir şey çizmem gerektiğine karar verdim. Sanatımla bir şeyler anlatmak istedim ve aklıma gelen ilk şey resmin ortasına Filistin bayrağının renklerini koymak oldu." şeklinde konuştu.

"Swinton, Rufallo, Kaurismanki Kudüs kararına karşı yazdıkları mektuba hayran kaldım"

Pelonzi, Avrupalı sanatçıların Filistin konusuna yaklaşımıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sadece kendi adıma konuşabilirim ama Filistin'deki durumu daha iyi anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Avrupa'nın geri kalanında olduğu gibi İtalya'da da konuyla ilgili çok fazla yanlış bilgi var. Özgürlük sanat için en temel ilkelerden biri olduğundan sanatçıların neler olup bittiği konusunda daha ilgili olduklarına inanıyorum. Uzaktan da şahitlik ettiğimiz üzere temel özgürlükler ve insan onurunun bu şekilde sürekli çiğnenmesi, sessiz kalabileceğimiz bir şey değil. Sadece Avrupa'dan değil, Tilda Swinton, Peter Gabriel, Mark Ruffalo, Aki Kaurismaki ve Brian Eno gibi sanatçıların Donald Trump'ın tek taraflı bir şekilde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı yazdıkları açık mektuba hayran kaldım. İsrail'in yayılmacılığına karşı tavır aldılar, Filistinlilerin haklarını savunmaya çalışıyorlar. Bu insanlar, popülerliklerini ve sanatçı olarak nüfuzlarını doğru bir neden için kullanıyorlar, bu da çok iyi bir işaret."

"Bu, sessiz kalabileceğiniz bir şey değil"

Kendisi için en önemli şeylerden birinin adaletsizliğin ve kimliğin ifade edilmesi olduğuna dikkati çeken Pelonzi, "Askerler, çocuğu götürüyor ama resimdeki Filistin bayrağını yine de görebiliyorsunuz (Filistin bayrağı, ülkem İtalya'nın bayrağına çok benziyor). Bu, sessiz kalabileceğiniz bir şey değil, kişi olarak kimliklerini halının altına süpüremezsiniz. İsrailli askerlerin yüzlerini çizmeme kararı aldım çünkü en son istediğim şey, birilerine körü körüne suçlamada bulunmak. Bu, bence hiçbir şeye hizmet etmez. Askerler değil, politikacılar suçlu. Bu son korkunç kararlar ve izleyen şiddet, en tepeden geliyor." dedi.

"Önemli olan doğru tarafta olmayı seçmek"

Çizdiği resme aldığı tepkilerle ilgili Pelonzi, gerçekten çok şaşırdığını, çok güzel tepkiler ve mesajlar aldığını söyledi. Pelonzi, "Genelde bu resimle ilgili hep 'sevgi' yorumları aldım. Bu gerçekten inanılmazdı. (ABD Başkanı Donald) Trump'ın Kudüs kararının Filistin halkını ne kadar kızdırdığını tahmin bile edemiyorum. Benim için önemli olan uzaktan bile olsa bu anlaşmazlığın son bulması ve Filistinlilerin hak ettiği adaletin sağlanması için doğru tarafta olmayı seçmek. Trump'ın hamlesine Avrupa tepki gösterecek mi bilmiyorum ama başkanının böyle aptalca bir kararı yüzünden bütün ülke suçlanamaz. Trump, gerçekten çok kötü bir lider ve politikacı." diye konuştu.

Resmiyle ilgili Filistin'den çok sayıda tebrik ve teşekkür mesajları aldığını ifade eden Pelonzi, "Dayanışma bu zor ve karanlık günlerdeki en önemli şey ve adaletsizliğe karşı en güçlü silahlardan biridir." ifadesini kullandı.

"Bu bütün dünyayı ilgilendiren bir konu"

Fotoğrafı çeken Abed el Haşlamon'a teşekkür eden Pelonzi, Haşlamon ile El Halil, Kudüs ve işgal altındaki topraklarda çalışan diğer fotoğrafçıların çektiği karelerin Avrupa'dan uzakta neler olup bittiğinin önemli ve cesur bir tanıklığını sunduğuna vurgu yaptı.

Pelonzi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sadece Filistin değil ama birçok bölgede yaşananlarla ilgili herkes bilgilendirilmeli. Bu bütün dünyayı ilgilendiren bir konu. Bu insan hakları ve insan haklarına saygıyla ilgili. Birkaç ay önce Filistinli aktör Kamel el-Başa ile röportaj yapmıştım. Kendisi ülkesine çok önem veren bir kişi. Başa, sadece kendi halkı için değil, aynı zamanda herkes için bir şeyler yapmanın ve kim olursa olsun dünyadaki herkese hizmet etmenin onun en önemli hedeflerinden biri olduğunu söylemişti."

Bunun çok dokunaklı bir mesaj olduğunu belirten Pelonzi, dünyanın daha iyi bir yer olması için bu mesajı her sanatçının benimsemesi gerektiğini söyledi.

"Her trajedi resmedilmeli"

Pelonzi, "Her trajedi, her savaş ve her adaletsizlik resmedilmeli ve anlatılmalı. Dünyada yaşanan acıların ve güzelliklerin tasvir edilmesi için elimden geleni yapmaya devam edeceğim." dedi.

Filistinli Cuneydi, geçen perşembe günü işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda asker tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.