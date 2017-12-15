Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin

Sinema tarihinin modern destanlarından biri olan Star Wars (Yıldız Savaşları) sekizinci filmiyle seyirciyi selamlarken yeni sürprizlere de kapı aralıyor. İlk defa 1977 yılında George Lucas tarafından beyazperdeye taşınan film, milyonlarca seyirciyi fezanın derinliklerinde geçen farklı bir bilim kurgu tarzıyla tanıştırmıştı. İlk üçlemeden sonra doksanlarda tekrar seyirciyle buluşan seri, şimdi ise yeni bir kuşağı tesiri altına alıp efsaneyi devam ettiriyor. Bu hafta gösterime giren “Star Wars: Son Jedi”; geçen seneki ara filmden sonra uzaydaki mücadeleyi yeni bir forma sokuyor. Rian Johnson’ın yazıp yönettiği film; Daisy Ridley, Mark Hamill, Adam Driver ve John Boyega gibi isimleri bir araya getiriyor.

ASİLER ZORDA

Önceki filmlerde ‘iyi’ ve ‘kötü’ mücadelesi barışçıl ‘Jedi’lar ile karanlığın kötü güçleri Sithler arasında devam ederken artık Snoke’un başında olduğu ‘İlk Düzen’ ile ‘Direnişçiler’in savaşı var. Kâinata kötülüğü hâkim kılmak isteyen imparatorluk gücü İlk Düzen, Prenses General Leia liderliğindeki Direnişçileri bir köşeye sıkıştırıyor. Star Wars filmlerinde iyilik savaşçıları olarak gösterilen Direnişçiler, cumhuriyet fikrini savunuyor. (Ancak ne gariptir ki başlarında bir prensesleri var.) İlk Düzen tarafından üsleri bombalanmaya başlayan isyancılar, bir şekilde ışık hızında kaçmayı başarıyorlar. Ama gemilerinin takip edildiğini tahmin edemiyorlar.

GERİ DÖN SKYWALKER!

Direnişçilerden Rey de, efsanevi Jedi Luke Skywalker’ı galaksinin ücra bir adasında kendi halinde yaşarken buluyor. Rey, ondan yardım istiyor ancak aslında Jedi’lığı öğrenerek, tükenmek üzere olan bir gücü devam ettirmek istiyor. Fakat güzel dövüşçü Jey’in Skywalker’ı ikna etmesi hiç de kolay olmuyor. Yeni bir Jedi yetiştirmek istemeyen efsane, en sonunda kızdaki derinliği fark edip, onu kâinattaki ‘saklı güç’le tanıştırıyor. Bu arada Kylo Ren’in de başı çektiği İlk Düzen ordusu, Direnişçilere büyük hasar veriyor. Çok zor duruma düştüklerinde Jey, Finn ve Rose’un ön plana çıkacağı bir mücadele başlıyor. Skywalker efsanesinin yeniden ortaya çıktığı filmde, beklenmedik liderlik ‘değişimleri’ de yaşanıyor.

İKİ BUÇUK SAAT GÖZ KORKUTMASIN

“Star Wars: Son Jedi” serisine eklenen oldukça güçlü bir halka... Aylardır beklenen film, beklendiğine değecek destansı bir sinema eseri olmuş. İki buçuk saatlik eser seyircinin gözünü korkutabilir ama bu müddet gayet sürükleyici bir şekilde akıyor. Yine de filmin daha önce sonlandırılabilecek bir hikâyesi var. Çok karmaşık olmayan bu hikâye, Star Wars efsanesiyle ilk defa tanışacak olan seyirciyi bile kolayca içine çekebilecek. Ancak filmde şaşırtmacalar sanki gereğinden biraz fazla yapılmış. Yapımın oyunculuk ciheti de oldukça parlak; İngiliz aktris Daisy Ridley başarısını perçinlerken, Carrie Fisher ve Mark Hamill de muhteşem performanslar sergiliyor. “Son Jedi” ustaca harmanlanmış efektleriyle de zevkle seyredilecek bir görselliğe sahip. Filmde ihtişamlı feza savaşları da görüyoruz, aksiyonu yüksek ikili çarpışmalar da... Yine cumhuriyet idealinin yüceltilip, imparatorlukların zulümle özdeşleştirildiği filmde asiler için “umut” fikri taze tutuluyor. “Son Jedi” duygusallığıyla da çok ayrı bir yerde duruyor.

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

- ‘Papatya’

- ‘The Party’

- ‘Godard ve Ben’

- ‘Yeni Yıl Tehlikede’

EN ÇOK SEYREDİLENLER

- ‘Aile Arasında’ 591 bin 484

- ‘Ayla’ 278 bin 892

- ‘Maide’nin Altın Günü’ 197 bin 280

- ‘Öteki Taraf’ 113 bin 464

- ‘Yol Arkadaşım’ 79 bin 298

*8-10 Aralık rakamları...