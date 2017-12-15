Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evan Peters, Barkhad Abdi, Melanie Griffith ve Aidan Whytock’un yanı sıra Hollywood’un yıldız ismi Al Pacino da filmde rol alıyor. Genç Jay, usta gazeteci Seymour Tolbin’in tavsiyeleri üzerine kendini kanıtlayıp, iyi bir gazeteci olmak için Somali’ye gitmeye karar veriyor. Evi ve ailesini geride bırakan genç gazeteci namzeti, Somalili korsanların arasına karışarak onların hikâyesini hiç yazılmadığı şekilde yazmak istiyor. Tecrübesiz Jay’in işleri tekin olmayan coğrafyada umduğu gibi gitmiyor. Ama Jay, çıktığı bu yolda asla pes etmiyor. Gerçek bir hayat hikâyesinden sinemaya adapte edilen film, beklenilenin aksine, aksiyondan ziyade duygu ağırlıklı.