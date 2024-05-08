Mühendislerin görmesi gereken müze! İlk yerli ve milli motor bloğu burada sergileniyor

Hacer-ül Esved'in bir parçası burada! Mimarların ve mobilyacıların müzesi Merik Konağı

Hacer-ül Esved'in bir parçası burada! Mimarların ve mobilyacıların müzesi Merik Konağı

TÜRASAŞ Müzesi, ziyaretçilerini bir zaman makinesi gibi geçmişe götürüyor. 1939 yılında kurulan müze, günümüze kadar uzanan zengin mazisiyle bir tarih şöleni sunuyor. Sivas’ın tarihî mirasını ve endüstriyel geçmişini keşfetmek isteyenler için ilk gidilecekler yerler arasında bulunuyor.

Sivas şehir merkezinde bulunan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi (TÜRASAŞ), buharlı lokomotiflerin ve yük vagonlarının bakım ve tamirat işlerinin yapılması maksadıyla kuruldu.

1939 yılında Cer Atölyesi ismiyle kurulan fabrika bugün TÜRASAŞ ismiyle hizmet veriyor. Fabrika içerisinde kurulan müze ise demiryolu geçmişine adeta ışık tutuyor. Kurulduğu günden bugüne kadar üretilen yaklaşık 3 bin parça müzede sergileniyor.

Vagon prototip maketlerinden en küçük parçalarına kadar bütün antika parçalar ziyaretçilerini geçmişe götürüyor.

"DEVRİM OTOMOBİLİNİN MOTOR KALIBI SERGİLENİYOR'

TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürü Atanur Karadağ, halka açık olan müze hakkında şu bilgileri veriyor:

“Eğitim kısmında çırak okulunun kullandığı bando takımı var burada. Eskişehir'de üretilen devrim arabasının motor blok modeline varana kadar burada parçaları sergilemekteyiz. Müzemiz halka açık. Mesai saatleri içerisinde talep eden herkes gezebilir. Bu parçaları görebilir. En değerli parça bence devrim arabasının motoru. Çünkü bir tarihe tanıklık ediyor. O zaman çekilen filmde de bahsediyorlar.

Devrim arabasının motor bloku defalarca dökülüyor çatlıyor, sorun çıkıyor. En son orada deniyor ki Sivas’ta cer atölyesi dökümhanesinde bir usta var ancak o usta bunu yapar diyorlar. Sivas cer atölyesi dökümhanesinde döktürülen parçayla devrim arabasının motorunda muvaffak oluyorlar. Bu çok önemli bizim için. Bunun dışında aslında bana sorarsanız her bir parçası önemli.

Ben 1985 yılında çırak okuluna girdim. Baktığınız zaman aslında ben de müzenin bir parçasıyım. Çeşitli ürünler, yaptığımız vagonların maketleri burada sergileniyor. Açılışa dair fotoğraflar, anı defteri. Her şey burada mevcut. Sinemamızın film makinesi hepsini burada sergiliyoruz”